hh.ru: 28% россиян не хотят, чтобы их ребенок был блогером

Исследование Группы Ренессанс Страхование и hh.ru показало, что россияне не хотели бы видеть своих детей в будущем блогерами, автомеханиками, актерами или воспитателями. Об этом написало ИА НСН .

Так, 28% опрошенных выступили против того, чтобы их ребенок стал блогером.

Видеть своего сына автомехаником не готовы 17% респондентов, а 16% не желают, чтобы дочь стала няней. Еще 15% россиян не хотели бы, чтобы их дети стали актерами, а 13% высказались против профессии агента по недвижимости.

Исследование, проведенное сервисом Работа.ру, показало, что большинство россиян в детстве мечтали стать врачами (15%) и учителями (14%).