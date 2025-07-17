hh.ru: 20% петербуржцев выразили готовность полностью стереть воспоминания о работе

Аналитики сервиса hh.ru провели исследование и выяснили, что 20% петербуржцев, имеющих работу, готовы полностью стереть воспоминания о трудовой деятельности, чтобы сберечь душевное здоровье. Об этом сообщил « Петроград ».

Указанные респонденты считают, что такое «стирание сознания» поможет избавиться от рабочих чатов и звонков, которые не дают покоя. Они также видят в этом шанс сфокусироваться на личной жизни.

А вот 67% жителей Северной столицы против идеи полного удаления воспоминаний о работе. Их беспокоят потеря самоидентификации (71%) и возможность злоупотреблений со стороны работодателей (65%), добавил телеканал «Санкт-Петербург».