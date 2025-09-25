hh.ru: 14% жителей Хабаровского края признались, что не имеют уверенности в стабильности трудоустройства

Платформа hh.ru провела исследование рынка труда, выяснив отношение работников Хабаровского края к возможности потери рабочего места. Оказалось, что риск остаться без работы беспокоит примерно 14% трудящихся региона, сообщил сайт Тranssibinfo.com .

По данным аналитиков, с начала года доля опасающихся сократилась на 2%, что свидетельствует о некотором улучшении положения на рынке труда.

Особенно выраженные страхи наблюдаются среди специалистов моложе 18 лет, где показатель достигает 16%. Работники старшего возраста тоже переживают за свое будущее: 15% тех, кому больше 45 лет, боятся сокращения кадров.

Больше всего тревогу проявляют сотрудники сферы IT-технологий — здесь неуверенными чувствуют себя целых 19% опрошенных. Аналогичные показатели демонстрируют менеджеры по подбору персонала, маркетингу и закупкам — у каждой группы уровень беспокойства составляет 17%.

При этом большинство жителей Хабаровского края считают свое положение стабильным. Уверенно смотрят в завтрашний день работники науки и образования (90%), туризма и гостиничного бизнеса (89%), а также медицины и фармацевтической отрасли (85%).