Херсонцев оценил уровень цифровизации нижегородских многофункциональных центров

Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев во время участия во Всероссийской конференции МФЦ в Нижнем Новгороде высоко оценил уровень цифровизации местных многофункциональных центров. Об этом сообщило ИА «Время Н».
Статс-секретарь отметил, что сеть госуслуг региона занимает высокую позицию в федеральном рейтинге офисов «Мои документы».
«Реализация новых идей и внедрение новых технологий сделает обслуживание граждан в офисах „Мои документы“ Нижегородской области еще более комфортным», — добавил он.
Нижегородская сеть МФЦ насчитывает 64 отделения и более 100 территориальных обособленных отделений. Первые центры начали работать в регионе еще в 2013 году.