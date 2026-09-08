Рекрутер Владимирская заявила, что отдых непривычным способом помогает отличить усталость от выгорания

Карьерный консультант и автор книги «Уставшие» Алена Владимирская в беседе с KP.RU объяснила разницу между обычной усталостью и профессиональным выгоранием. По ее словам, этот процесс длится годами и чаще всего поражает врачей, учителей, рекрутеров, психологов и журналистов.

Чтобы поставить себе диагноз, эксперт предложила взять три дня отпуска и отдохнуть непривычным способом. Если после отдыха работа снова приносит удовольствие — это просто усталость. Если же ощущение «все опротивело» сохранилось или усилилось, речь идет о выгорании.

В 90% случаев оно ведет к смене работы. Однако увольняться в никуда нельзя: сначала нужно оценить свою востребованность на рынке, сходить на несколько собеседований для сверки зарплатных ожиданий и накопить финансовую подушку безопасности.