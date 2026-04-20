Health: твердые сыры и йогурты содержат больше кальция, чем стакан молока

Несмотря на то что молоко часто считают основным источником кальция, существуют продукты, в которых этого минерала больше. Согласно статье на портале Health, переведенной aif.ru , некоторые продукты содержат гораздо больше кальция, чем стакан молока.

В одном стакане молока содержится около 300 мг кальция. Однако есть продукты, которые могут предложить больше. Например, одна порция йогурта может содержать более 400 мг кальция. Среди других лидеров — твердые сыры, особенно пармезан, и тофу.

Также кальций можно найти в рыбе с костями, такой как сардины, и в некоторых видах консервированного лосося. Эти продукты становятся отличным источником кальция благодаря своим съедобным костям.

Среди растительных продуктов выделяются кунжут, бобовые и зелень. Листовые овощи и семена могут обеспечить значительную долю суточной нормы кальция. Обогащенные напитки, такие как соевое или миндальное молоко, иногда содержат даже больше кальция, чем обычное молоко.

Врачи подчеркивают, что кальций необходим не только для костей и зубов, но и для работы мышц, нервной системы и сердца. Разнообразие рациона и комбинирование разных источников кальция помогают лучше усваивать минерал и снижают риск его дефицита.