HeadHunter: зарплаты у строителей и работников сферы недвижимости выросли на 20% в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано повышение зарплат в нескольких отраслях. Подробнее сообщило Ura.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса HeadHunter.

Особенно заметный рост произошел в сфере строительства и недвижимости — зарплаты увеличились на 20%, что в среднем составило прибавку в 26,5 тысячи рублей. Также существенный рост отмечен в рабочих профессиях — на 23,6 тысячи рублей, и в сфере безопасности — на 14,4 тысячи рублей.

Кроме того, специалисты по управлению персоналом стали получать на 12 тысяч рублей больше, а маркетологи и пиарщики — около 12,8 тысячи рублей. В производственной сфере и сервисном обслуживании средняя прибавка составила около 20 тысяч рублей.