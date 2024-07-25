HeadHunter: в Петербурге вырос спрос на работников-подростков

Аналитики интернет-рекрутмента HeadHunter провели исследование и заметили повышенный спрос на работников-подростков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РБК.

Согласно данным экспертов, заинтересованность в юных сотрудниках выросла на 54% в первой половине 2024 года.

Такая ситуация особенно заметна в сферах транспорта, ретейла, доставки и обслуживания. Правительство Северной столицы призвало принять меры по трудоустройству несовершеннолетних, добавил «Петроград».

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