HeadHunter: средняя предлагаемая зарплата в Петербурге — 75,1 тысячи рублей
Аналитики сервиса HeadHunter перечислили самые высокооплачиваемые вакансии июля в Северной столице. Результаты исследования опубликовал телеканал «Санкт-Петербург».
Согласно данным экспертов, средняя предлагаемая зарплата в городе составляет 75,1 тысячи рублей. Данный показатель на 8,7 тысячи рублей превышает средний по стране.
Самые прибыльные вакансии сосредоточены в сферах IT, строительства, а также продажи и ремонта автомобилей. Так, Golang-разработчик может получать до 600 тысяч рублей, добавил «Петроград».