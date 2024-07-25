HeadHunter: средняя предлагаемая зарплата в Петербурге — 75,1 тысячи рублей

Аналитики сервиса HeadHunter перечислили самые высокооплачиваемые вакансии июля в Северной столице. Результаты исследования опубликовал телеканал «Санкт-Петербург».

Согласно данным экспертов, средняя предлагаемая зарплата в городе составляет 75,1 тысячи рублей. Данный показатель на 8,7 тысячи рублей превышает средний по стране.

Самые прибыльные вакансии сосредоточены в сферах IT, строительства, а также продажи и ремонта автомобилей. Так, Golang-разработчик может получать до 600 тысяч рублей, добавил «Петроград».

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