HeadHunter: московские акушерки зарабатывают в среднем 100 тысяч рублей | 360°

Общество 06 мая 2024, 18:03 HeadHunter: московские акушерки зарабатывают в среднем 100 тысяч рублей

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Средняя зарплата акушерок в Москве начинается от 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового сервиса hh.ru.

Около 90 тысяч рублей готовы платить акушеркам в Брянской области и Забайкальском крае. По данным издания, на зарплату в размере 80 тысяч рублей могут претендовать медработницы в Липецкой, Московской, Владимирской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

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Отмечается, что сейчас акушерки относятся к дефицитным специалистам.