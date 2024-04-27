Хакеры взломали сайт сервиса по продаже билетов RedKassa | 360°

Общество 27 апреля 2024, 22:24 Хакеры взломали сайт сервиса по продаже билетов RedKassa Билетный оператор Redkassa сообщил о взломе работы сервиса Freepik

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Сайт билетного оператора Redkassa работает неисправно. Об этом сообщили на странице сервиса в соцсети «ВКонтакте».

Пользователей попросили игнорировать приходящие от него СМС-сообщения, отметив, что сервис взломали.

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«Мы и будем держать вас в курсе», — указали в пресс-службе.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», пользователям сервиса по продаже билетов RedKassa 27 апреля начали поступать СМС-сообщения c приглашением бесплатно посетить концерт Иосифа Кобзона в «Крокус Сити Холле».

Позже стало известно, что сайт сервиса перестал работать.

Ранее стало известно, что хакеры взломали Telegram актрисы Валерии Ланской и начали с помощью искусственного интеллекта рассылать голосовые сообщения. От лица артистки мошенники просили у ее знакомых деньги в долг.