Хакеры взломали сайт сервиса по продаже билетов RedKassa | 360°

27 апреля 2024, 22:24
Хакеры взломали сайт сервиса по продаже билетов RedKassa
Билетный оператор Redkassa сообщил о взломе работы сервиса
Сайт билетного оператора Redkassa работает неисправно. Об этом сообщили на странице сервиса в соцсети «ВКонтакте».
Пользователей попросили игнорировать приходящие от него СМС-сообщения, отметив, что сервис взломали.
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«Мы и будем держать вас в курсе», — указали в пресс-службе.
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», пользователям сервиса по продаже билетов RedKassa 27 апреля начали поступать СМС-сообщения c приглашением бесплатно посетить концерт Иосифа Кобзона в «Крокус Сити Холле».
Позже стало известно, что сайт сервиса перестал работать.
Ранее стало известно, что хакеры взломали Telegram актрисы Валерии Ланской и начали с помощью искусственного интеллекта рассылать голосовые сообщения. От лица артистки мошенники просили у ее знакомых деньги в долг.
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