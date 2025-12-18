Хабаровский производитель икры не увидел эффекта от внезапной рекламы с Трампом

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф улетел из России с ящиком красной икры, произведенной в Хабаровском крае, и подарил деликатес лидеру страны Дональду Трампу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства и торговли Дальневосточного региона.

В ведомстве заявили, что Уиткофф попробовал икру во время посещения московского ресторана Savva, куда отправился перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным,

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — заявили в пресс-службе.

Управляющий хабаровским «Восточным рыбокомбинатом» Дмитрий Вологжин в комментарии РИА «Новости» заявил, что внезапная реклама выпускаемой продукции на работе никак не сказалась.

«Мы как делали хороший продукт, так и продолжаем его делать. Стало ли больше заказов? Ну, мы же не занимались пиаром продукта, торговой марки, группы компаний. Нет, ничего не поменялось», — заявил собеседник агентства.

Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента, предпринимателем Джаредом Кушнером, прошла в начале декабря.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии журналистам заявил, что Путин согласился с отдельными пунктами мирного плана, но полного консенсуса достичь не удалось.