Хабаровский край выделил более 445 млн рублей в качестве выплат на погашение ипотеки

Хабаровский край выделил более 445 миллионов рублей на поддержку семей с детьми, родившими третьего или последующих детей с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Данная мера реализуется в рамках президентского нацпроекта «Семья» и предназначена для погашения обязательств по ипотечным кредитам.

Одной из семей, получивших выплату, стала семья Земляновых из Хабаровского района. Евгения Землянова, мать троих детей, использовала выплату в размере одного миллиона рублей для погашения основного долга по ипотечному кредиту на дом.