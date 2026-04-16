Хабаровский край подготовился к пожарам и паводкам

В Хабаровском крае сформирована мощная группировка сил для защиты от огня и большой воды. В борьбе с пожарами готовы участвовать семь тысяч человек и 1,8 тысячи единиц техники. Для противопаводковых мероприятий задействовано более трех тысяч человек, 900 единиц техники, 71 плавсредство и 13 воздушных судов, написал сайт vostokmedia.com .

Особое внимание уделяется противопожарным мерам. В южных и центральных районах края введен особый противопожарный режим, который подразумевает полный запрет на использование открытого огня. Муниципалитеты проводят превентивную работу, очищают территории от сухостоя и создают минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

Планируется, что в 2026 году в Ванинском, Хабаровском и Вяземском районах откроются четыре новых пожарных депо.

Специалисты провели превентивные работы по распиловке и чернению льда в ключевых районах края, а также проверили три самых затороопасных участка и провели взрывные работы для предотвращения резких подъемов воды весной. В постоянной готовности находятся 28 противопаводковых дамб.