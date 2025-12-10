Хабаровский край оптимизирует вывоз и переработку твердых коммунальных отходов

В Хабаровске планируется оптимизация процесса вывоза и переработки твердых коммунальных отходов. Впервые участником национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» стало предприятие, специализирующееся на вывозе мусора. Поддержку проекту окажет Федеральный центр компетенций, написал сайт vostokmedia.com .

Эксперты проведут анализ всех этапов цикла обращения с отходами, от сбора мусора до его доставки на полигоны. Директор компании АО «Спецавтохозяйство г. Хабаровска» Александр Труфакин подчеркнул, что основное внимание будет уделено оптимизации маршрутов, уменьшению времени загрузки техники и улучшению подъездов к контейнерам.

Предприятие располагает собственной ремонтной базой и складом запчастей, что позволяет оперативно устранять неисправности и поддерживать технику в рабочем состоянии. Национальный проект позволит выявить скрытые резервы и точки роста, что приведет к экономии ресурсов и ускорению процесса вывоза мусора.