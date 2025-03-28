Хабаровские власти сообщили о ремонте речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре

Проект по модернизации причальной стенки речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре, находящемся под особым вниманием президента, продолжает активно развиваться в рамках программы преобразования набережной. Об этом сообщил Transsibinfo со ссылкой на пресс-службу правительств Хабаровского края.
Стратегическое сооружение играет важную роль в поддержке транспортной системы и развитии туризма в регионе. Как уточнили в администрации, для обеспечения функциональной надежности и безопасности объекта была привлечена передовая строительная техника.
Старые и износившиеся элементы конструкции заменили новыми. Проведенные дноуглубительные работы улучшат условия швартовки судов, а установка 87 анкерных свай повысит прочность и долговечность сооружения. Финансирование программы составило более 1,1 миллиарда рублей.
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