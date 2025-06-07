Хабаровские власти объявили о запрете на посещение тайги

С 4 по 25 июня в Хабаровском крае вводится строгий запрет на посещение гражданами тайги. Ограничения также касаются передвижения любого вида транспорта, сообщил Transsibinfo со ссылкой на данные местных властей.
Исключения распространяются только на персонал, работающий в целях предотвращения возгораний, и лиц, действующих на основании договоров аренды участков в лесах.
Причиной введения данной меры стало принятие решения на специальной комиссии, направленного на предупреждение распространения таежных пожаров. На территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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