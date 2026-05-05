Гуманитарный корпус МГУ перевели на дистант из-за случая кори

В МГУ имени Ломоносова перевели на дистанционное обучение студентов одного из корпусов вуза из-за подтвержденного случая кори. Об этом сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что случай кори зарегистрировали 4 мая у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК). В университете уже проводятся противоэпидемические мероприятия.

До этого в адрес администрации вуза направили предписание. В нем говорилось об ограничении очного обучения для преподавателей и студентов, не привитых от кори, и проведении экстренной вакцинации от нее. Круг контактных лиц уже определили.

Издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу вуза сообщило, что на дистант перевели более трех тысяч студентов гуманитарного корпуса. Такой режим обучения продлится до 2 июня. Онлайн будут обучаться студенты, у которых нет данных о двукратной вакцинации против кори либо перенесенном заболевании.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета Иван Коновалов сообщал, что в 2026 году возможны эпидемические вспышки кори и коклюша.