Гуманитарная миссия Народного фронта в Курске завершилась помолвкой

Очередная смена гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта в Курской области завершилась радостным событием. Волонтер из Симферополя Валерий Сероштан сделал предложение руки и сердца своей коллеге Анне Шейченко, сообщили в пресс-службе организации.

История любви пары началась с гуманитарной миссии. Молодые люди познакомились в мае 2025 года на выезде в Ростов-на-Дону и новые регионы.

«Наполненные общим трудом дни сблизили ребят, простое общение переросло в большее, чем дружба», — отметили в Народном фронте.

Волонтеры из Рязанской и Архангельской областей, Севастополя, Крыма, Карелии и Марий Эл помогали жителям приграничных районов и бойцам СВО на протяжении двух недель.

Добровольцы ежедневно трудились на нескольких курских складах — фасовали наборы, готовили к отправке гуманитарную помощь.

Часть команды работала в одном из госпиталей, помогала медперсоналу с уборкой и работой прачечной, проводили ревизию медикаментов, поддерживали маломобильных пациентов и разгружали поступающие грузы.

Ранее волонтеры помогли ликвидировать последствия обстрелов в ДНР, ЛНР и Запорожье.