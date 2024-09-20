Губернатору Вологодской области Филимонову доложили о готовности проекта административной реформы

В Вологодской области намечается крупная административная реформа, которая начнется 1 октября. Об этом губернатору Георгию Филимонову сообщил его заместитель Юрий Умеренко на совещании, передали «Государственные новости».
Из доклада Умеренко стало известно, что план реформы уже готов. Основные задачи преобразования заключаются в повышении эффективности работы органов власти и улучшении качества государственных и муниципальных услуг.
Кровлю обновили в домах на трех улицах в Подольске
Депздрав объяснил, как в ране онкобольного москвича могли завестись опарыши
Еще 11 лесопарков обустроят в Подмосковье в этом году
Более 330 тысяч льготников получили соцкарты в Подмосковье с начала года
Правила пожарной безопасности в отопительный сезон напомнили в «Мособлпожспасе»
РЖД запустят поезда из Приморья в Северную Корею и Китай
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте