Губернатору Вологодской области Филимонову доложили о готовности проекта административной реформы

В Вологодской области намечается крупная административная реформа, которая начнется 1 октября. Об этом губернатору Георгию Филимонову сообщил его заместитель Юрий Умеренко на совещании, передали «Государственные новости».

Из доклада Умеренко стало известно, что план реформы уже готов. Основные задачи преобразования заключаются в повышении эффективности работы органов власти и улучшении качества государственных и муниципальных услуг.

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