Губернатор Владимирской области Авдеев анонсировал планы по реконструкции аэропорта Семязино

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев анонсировал цели по реконструкции аэропорта Семязино, который планируется вновь открыть для коммерческих авиаперевозок в 2027 году. В рамках проекта будут проведены масштабные строительные работы, включая модернизацию взлетно-посадочной полосы, строительство перронов, рулежных дорожек, диспетчерского пункта и вспомогательных сооружений, написали «Государственные новости» .

По словам Авдеева, реконструированная взлетно-посадочная полоса сможет принимать самолеты средних размеров, такие как Boeing 737, МС-21 и Superjet 100. Аэропорт будет доступен как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, что существенно повысит его функциональность и конкурентоспособность.

Проект реконструкции реализуется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», направленного на развитие транспортной инфраструктуры России. По замыслу властей, модернизированный аэропорт Семязино позволит улучшить логистику и доступность региона, а также повысить его инвестиционную привлекательность. ​​​​