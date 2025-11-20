Губернатор Цыбульский рассказал, что соцподдержка помогла увеличить число многодетных в Архангельской области

Количество многодетных семей в Архангельской области растет благодаря мерам поддержки. Об этом заявил губернатор региона Александр Цыбульский. Его слова привел сайт «Государственные новости» .

По данным чиновника, за два года число таких семей увеличилось на 1700. В 2023 году в регионе насчитывалось 12 507 многодетных семей, а в 2024 году — уже 14 057. Губернатор отметил, что на рост повлияли меры социальной поддержки.

«Реализуемый на протяжении последних лет комплекс мер социальной поддержки многодетным семьям, введение новых мер повлияли на увеличение количества многодетных семей в регионе», — подчеркнул Цыбульский.