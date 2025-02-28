Губернатор Тюменской области Моор поручил проверить готовность региона к паводкам
Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил проверить готовность муниципалитетов к предстоящему сезону паводков. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
Моор указал подготовить специальные силы и средства, а также пункты временного размещения.
«Необходимо предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков и шанцевого инструмента», — отметил глава области.
Несмотря на прогнозы среднего уровня воды, губернатор распорядился оценить возможные территории подтопления для своевременного реагирования.
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