Губернатор Тюменской области Моор поручил проверить готовность региона к паводкам

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил проверить готовность муниципалитетов к предстоящему сезону паводков. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Моор указал подготовить специальные силы и средства, а также пункты временного размещения.

«Необходимо предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков и шанцевого инструмента», — отметил глава области.

Несмотря на прогнозы среднего уровня воды, губернатор распорядился оценить возможные территории подтопления для своевременного реагирования.

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