Губернатор Калужской области почтил память Хо Ши Мина на площади Бадинь во Вьетнаме

Калужская делегация посетила Вьетнам во главе с губернатором Владиславом Шапшой. Второй день рабочей поездки начался с памятных мероприятий: ее участники почтили память Хо Ши Мина и борцов за независимость государства на площади Бадинь.

На территории мемориального комплекса у музея военной истории губернатор возложил цветы к памятнику советским военным, которые оказывали помощь вьетнамскому народу во время национально-освободительной войны. Церемонию приурочили к юбилею независимости страны.

Мемориальный комплекс стал символом международной солидарности и дружбы.

«Он также включает мемориал, посвященный помощи революционной Кубы, а вскоре будет дополнен композициями в память о китайских военных специалистах и воинах-интернационалистах из Лаоса и Камбоджи», — рассказали в пресс-службе губернатора.

В музее калужанам рассказали об истории вьетнамских Вооруженных сил. Делегаты увидели боевые машины, военные самолеты, пушки, танки и другие экспонаты.