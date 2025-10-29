Губернатор Шапша: Калуга имеет все шансы стать юнармейской столицей в 2026 году

Калужская область принимает участие в конкурсе за звание юнармейской столицы 2026 года. По словам губернатора Владислава Шапши, регион имеет большие шансы на победу.

В Калужской области уже работают 26 муниципальных штабов движения, которые объединяют свыше 20 тысяч молодых людей. Наставник регионального отделения — генерал армии Владимир Исаков, который пользуется большим авторитетом среди молодежи.

Активисты движения регулярно принимают участие в значимых мероприятиях, занимаются волонтерством и поддерживают участников специальной военной операции. За последние годы они трижды становились победителями всероссийского смотра-конкурса.

Присвоение почетного статуса позволит расширить возможности для развития патриотических инициатив и поддержки юных лидеров.

Онлайн-голосование продлится до 25 ноября. Поддержать калужских активистов может любой желающий через специализированную интернет-платформу.