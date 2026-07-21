Губернатор Шапша анонсировал запуск нового завода в Калужской области и отметил рост агроэкспорта
Губернатор Шапша анонсировал открытие завода рапсового масла в Калужской области
В Бабынинском районе Калужской области в ближайшее время начнет работу завод по производству рапсового масла. Запуск предприятия пройдет на фоне исторического рекорда: посевные площади под рапс в регионе нарастили еще на четверть — до 23,4 тысячи гектаров, рассказал губернатор Владислав Шапша.
По словам главы области, местный агропром показывает устойчивый рост. Еще в прошлом году выпуск сельхозпродукции в Калужской области увеличился почти на 4%, положительная динамика сохранилась и в 2026-м.
В первом полугодии 2026-го в регионе почти в полтора раза расширили посадки картофеля, производство молока прибавило 5% к прошлогодним показателям. Регион вышел в лидеры и по продуктивности коров. Экспорт агропромышленного комплекса подскочил сразу на 34%, что превысило среднероссийские темпы.
Специалисты продолжают работы и над генетическим потенциалом в животноводстве. Свои инвестиционные планы на Калужской земле активно реализуют крупные игроки рынка, среди которых «ПРОДО Птицефабрика Калужская», Племзавод имени Цветкова и «Калужская Нива».
Для поддержки отрасли из бюджета уже направили свыше 684 миллионов рублей субсидий — их получили 80 предприятий и 30 фермерских хозяйств. Еще 43 заявки аграриев одобрили в рамках льготного кредитования под 6% годовых на сумму более 3,3 миллиарда рублей.
На фоне стартовавшей уборочной кампании губернатор поручил областному Минсельхозу взять под личный контроль снабжение сельхозтехники топливом, чтобы переменчивая погода не сбила темпы сбора урожая.