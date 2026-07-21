Губернатор Шапша анонсировал запуск нового завода в Калужской области и отметил рост агроэкспорта

В Бабынинском районе Калужской области в ближайшее время начнет работу завод по производству рапсового масла. Запуск предприятия пройдет на фоне исторического рекорда: посевные площади под рапс в регионе нарастили еще на четверть — до 23,4 тысячи гектаров, рассказал губернатор Владислав Шапша.

По словам главы области, местный агропром показывает устойчивый рост. Еще в прошлом году выпуск сельхозпродукции в Калужской области увеличился почти на 4%, положительная динамика сохранилась и в 2026-м.

В первом полугодии 2026-го в регионе почти в полтора раза расширили посадки картофеля, производство молока прибавило 5% к прошлогодним показателям. Регион вышел в лидеры и по продуктивности коров. Экспорт агропромышленного комплекса подскочил сразу на 34%, что превысило среднероссийские темпы.