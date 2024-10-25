Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: строительство Витебской развязки Западного скоростного диаметра идет круглосуточно

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о строительстве Витебской развязки Западного скоростного диаметра. По его словам, работы идут круглосуточно, написала газета «Петербургский дневник».
В будущем Витебская развязка свяжет две скоростные трассы между Петербургом и Ленобластью и обеспечит непрерывное движение в направлении восточных районов.
Специалисты уже успели выполнить монтаж металлоконструкций на протяжении всей развязки.
Губернатор добавил, что первые испытания прошли на одном из участков строительства — в районе пересечения Благодатной и Кубинской улиц.
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