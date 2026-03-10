Губернатор Омской области Хоценко заявил, что обновление школ будет продолжаться ускоренными темпами

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул значительный рост инвестиций в развитие образовательных учреждений региона. Об этом сообщил «Город55» .

По словам Хоценко, темпы обновления школ и вузов будут сохраняться высокими.

«В этом году объектов в работе еще больше — 26 школ, шесть детских садов и девять зданий колледжей», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, он добавил, что программа модернизации поддерживается президентом РФ Владимиром Путиным и партией «Единая Россия». До конца 2028 года планируется модернизировать свыше 110 образовательных учреждений в Омской области.