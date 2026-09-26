Губернатор Новгородской области Дронов поздравил педагогов с победой в конкурсе «За нравственный подвиг учителя»

Губернатор Новгородской области Александр Дронов поздравил победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя». Об этом он сообщил в своем канале, пишут «Государственные новости» .

По словам главы региона, участники конкурса предлагают методики, посвященные добру, милосердию, уважению к старшим, любви к Родине и истории страны. В дальнейшем лучшие практики масштабируют и на другие школы.

Дронов подчеркнул, что работа учителя связана не только с передачей знаний, но и с формированием у детей представлений об ответственности и уважении к окружающим.

Губернатор также поблагодарил педагогов за их труд, а полномочного представителя президента России в СЗФО Игоря Руденю и Новгородскую митрополию — за участие в работе по воспитанию молодежи.