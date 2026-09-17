Губернатор Новгородской области Дронов подвел итоги региональной спартакиады

Губернатор Новгородской области Александр Дронов подвел итоги региональной спартакиады, победителем которой стала администрация Новгородского округа. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале, пишет Neva.Today .

В соревнованиях, проходивших с июня по сентябрь, приняли участие сотрудники трудовых коллективов и государственные служащие. Всего 244 человека смогли посоревноваться в шести видах спорта: шахматах, плавании, баскетболе, мини-футболе, легкой атлетике и настольном теннисе.

«В своем послании к депутатам Новгородской областной Думы я поручал региональному минспорту развивать корпоративный спорт и провести первую областную спартакиаду трудовых коллективов. Сегодня это поручение выполнено», — заявил Дронов.