Губернатор Нижегородской области Никитин указал на высокий процент уникальных пользователей в государственных пабликах

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что на государственные паблики региона подписаны 1,5 миллиона уникальных пользователей. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

По словам губернатора, каждый второй житель Нижегородской области следит за новостями в социальных сетях от детских садов, школ, поликлиник и местных органов власти.

«Сегодня интернет-площадки становятся самым простым и удобным форматом диалога между властью и обществом», — написал Никитин в своих соцсетях.

Он также отметил, что у каждого жителя региона свои запросы: кто-то ищет график работы врачей в поликлинике, а кто-то хочет сообщить о проблеме во дворе.