Губернатор Нижегородской области Никитин указал на высокий процент уникальных пользователей в государственных пабликах
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что на государственные паблики региона подписаны 1,5 миллиона уникальных пользователей. Об этом сообщило ИА «Время Н».
По словам губернатора, каждый второй житель Нижегородской области следит за новостями в социальных сетях от детских садов, школ, поликлиник и местных органов власти.
«Сегодня интернет-площадки становятся самым простым и удобным форматом диалога между властью и обществом», — написал Никитин в своих соцсетях.
Он также отметил, что у каждого жителя региона свои запросы: кто-то ищет график работы врачей в поликлинике, а кто-то хочет сообщить о проблеме во дворе.