Губернатор Никитин сообщил, что новые станции метро в Нижнем Новгороде откроются в конце 2026 года

Запуск в эксплуатацию новых станций метрополитена в Нижнем Новгороде вновь может сдвинуться. Сегодня власти ориентируются на открытие в конце 2026 года, рассказал губернатор области Глеб Никитин в ходе прямой линии. Его слова приводит сайт Newsnn.ru .

Глава региона отметил, что строительство метро — сложный процесс. Ему пришлось «лично вытаскивать зубами» проект станции «Стрелка». Линиями метро в центральной части города сейчас занимается опытный и крупный подрядчик, который не испытывает проблем с деньгами, заявил Никитин.

Губернатор добавил, что строительные работы улучшились и держатся в неплохом темпе проходки.