Губернатор Никитин: шесть новых школ откроются в Нижегородской области 1 сентября

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об открытии к 1 сентября шести новых школ в регионе. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Два учебных заведения заработают в Нижнем Новгороде на улицах Цветочной и Мечтателей, и по одной — в Арзамасе, Городце, Сарове и на Бору. Школы смогут принять более шести тысяч учеников.

Никитин рассказал, что три из них были построены по нацпроекту «Образование», еще три — в рамках адресной инвестиционной программы региона.

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