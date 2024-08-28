Губернатор Липецкой области Артамонов рассказал, что зарплаты аграриев в регионе достигают 200 тысяч рублей

В Липецкой области квалифицированные трактористы, работающие на современных комбайнах, получают от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом ОТР сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Несмотря на такие привлекательные зарплаты, нехватка специалистов в аграрной сфере остается острой проблемой. Глава региона отметил, что для привлечения кадров в сельскую местность в некоторых населенных пунктах узким специалистам предоставляют возможность бесплатного проживания в домах.

В настоящее время в области насчитывается 16 тысяч открытых вакансий в различных отраслях. Регион также активно работает над образованием молодежи, уделяя особое внимание сфере информационных технологий.

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