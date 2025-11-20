Губернатор Ленобласти Дрозденко встретился с руководством Енакиево для обсуждения программы восстановления на 2026 год

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с руководством города Енакиево для обсуждения программы восстановления на 2026 год. Стороны обсудили приоритетные направления, включая восстановление детской инфраструктуры и городских объектов. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Дрозденко подчеркнул важность финансирования детских учреждений, таких как интернаты, и отметил, что экономия на детских объектах недопустима. Он также сообщил о планах организовать комплексную диспансеризацию для детей и культурные мероприятия с участием ленинградских театров и коллективов.

В сфере инфраструктуры предусмотрены дорожные ремонты и работы в ЖКХ, включая строительство каптажных колодцев и восстановление канализационных сетей. Таким образом, встреча позволила выработать четкий план действий по восстановлению и развитию города Енакиево.