Губернатор Ярославской области Евраев заявил, что молодежь может получить в регионе высокооплачиваемую работу

В связи с ростом производства на предприятиях возникла необходимость в квалифицированных специалистах, и власти нашли способ привлечь их. Теперь молодежь не только не уезжает из региона, но и приезжает для учебы. В Ярославской области промышленность представлена множеством отраслей, среди которых основными являются судостроение, двигателестроение, химическая и нефтехимическая отрасли, а также фармацевтика. В агропромышленном комплексе акцентируется внимание на животноводстве.

Туризм также выступает одним из драйверов развития региона. В течение двух лет количество туристов, посещающих Ярославскую область, удвоилось. Гости приезжают, чтобы насладиться красивыми улицами четырех городов «Золотого кольца», а также активно посещают Мышкин и старинный Рыбинск, расположенный у огромного водохранилища.