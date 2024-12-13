Губернатор Ямала Артюхов назвал объединяющей силой Движение Первых в регионе

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время выступления на заседании координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи назвал Движение Первых по-настоящему объединяющей силой в регионе. Об этом написал сайт kp.ru .

Он отметил, что на сегодняшний день каждый третий ребенок в возрасте до 18 лет входит в состав Движения. По словам Артюхова, на Ямале одними из первых в стране начали создавать инфраструктуру для первичных организаций во всех местах, где чаще всего бывает молодежь. Таких общественных пространств насчитывается более 240.

«Важно, чтобы каждый ребенок имел возможность стать участником движения, получать поддержку своих инициатив, участвовать в жизни России», — добавил глава региона.

В свою очередь председатель правления Движения Первых Артур Орлов уточнил, что сегодня Первыми в ЯНАО стали более 35 тысяч человек.