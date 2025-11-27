Губернатор Ивановской области Воскресенский рассказал о ключевых аспектах семейной политики в регионе

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал о ключевых аспектах семейной политики в регионе. Особое внимание уделяется улучшению состояния образовательных и медицинских учреждений для детей, написало АБН24 .

Станислав Воскресенский подчеркнул, что в Ивановской области активно реализуются программы, направленные на создание комфортных условий для семей. В частности, ведется капитальный ремонт в детских садах и школах, а также в детских поликлиниках, сообщили «Государственные новости».

«Действует региональная программа капитальных ремонтов дошкольных учреждений, в рамках которой приводят в порядок требующие внимания участки в детских садах. Ее участниками стали уже более двух третей детских садов Ивановской области», — отметил губернатор.

Кроме того, в регионе развивают дополнительное образование и спорт. Воскресенский также сообщил о ремонте школ: в 2024 году обновили кровли в 20 учреждениях, а в 2025 году работы коснулись уже 25 крыш.

В ближайшее время в Ивановской области подведут итоги проекта «Решаем вместе», запущенного пять лет назад.