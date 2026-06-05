Губернатор Хабаровского края Демешин сообщил о планах по строительству более 40 километров сетей водоснабжения в регионе

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин достиг соглашения о реализации значимого инфраструктурного проекта, направленного на улучшение водоснабжения и водоотведения в регионе. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

В рамках этого проекта планируется строительство более 40 километров сетей водоснабжения и водоотведения в Хабаровске и Хабаровском районе. Партнером по реализации данного проекта выступит компания «Полипластик», которая является производителем труб для коммунальных систем и управляет Хабаровским трубным заводом, являющимся резидентом ТОР «Хабаровск».

Губернатор отметил, что в 2025 году уже были использованы полимерные трубы, произведенные в регионе, для строительства тепломагистрали № 35, которая обеспечит централизованным отоплением не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья в Хабаровске. Это особенно важно для северного округа краевой столицы, где активно ведется строительство нового жилья. Теперь же, с новым проектом, власти смогут приступить к модернизации систем водоснабжения для железнодорожной части Хабаровска и прилегающих территорий Хабаровского района.