Губернатор Хабаровского края Демешин провел совещание по развитию Большого Уссурийского острова

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел встречу, посвященную вопросам освоения Большого Уссурийского острова. Совещание было сосредоточено на создании необходимой инфраструктуры и запуске новых инвестпроектов, сообщил «Восток-Медиа» .

По инициативе президента России Владимира Путина совместно с Министерством развития Дальнего Востока была подготовлена специальная программа по развитию островной территории.

Предполагается формирование агропромышленного кластера. Концепция развития предусматривает реализацию двух основных направлений. Министр сельского хозяйства региона Павел Сторожук пояснил, что первое направление охватывает традиционные виды сельхоздеятельности, такие как возделывание картофеля, овощных культур, злаковых и кормовых растений, заготовка сена, развитие зон экспериментальных посадок и агротуризм. Во втором направлении акцент сделан на производство рисовой продукции.