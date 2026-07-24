Губернатор Дронов оценил работу агрокомбината «Южный» в Новгородской области
Губернатор Новгородской области Александр Дронов посетил тепличный комплекс «Южный» в деревне Лесная. Предприятие обеспечивает свежими огурцами и помидорами несколько регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, сообщил сайт «Государственные новости».
За 2025 год комбинат вырастил 5,5 тысячи тонн овощной продукции. Глава региона выразил уверенность, что этот результат удастся сохранить по итогам 2026 года. Для круглогодичного выращивания используются современные теплицы с системой досвечивания, часть расходов на которые покрывается из регионального бюджета.
Сейчас на производстве трудятся 90 человек. Сотрудники приезжают на корпоративном транспорте из Новгородского, Шимского и Солецкого округов. В планах — организовать аналогичные рейсы для жителей Великого Новгорода.
Александр Дронов также отметил социальную ответственность бизнеса: предприятие оказывает помощь семьям участников специальной военной операции.