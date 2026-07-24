Губернатор Дронов оценил работу агрокомбината «Южный» в Новгородской области

Губернатор Новгородской области Александр Дронов посетил тепличный комплекс «Южный» в деревне Лесная. Предприятие обеспечивает свежими огурцами и помидорами несколько регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, сообщил сайт «Государственные новости» .

За 2025 год комбинат вырастил 5,5 тысячи тонн овощной продукции. Глава региона выразил уверенность, что этот результат удастся сохранить по итогам 2026 года. Для круглогодичного выращивания используются современные теплицы с системой досвечивания, часть расходов на которые покрывается из регионального бюджета.

Сейчас на производстве трудятся 90 человек. Сотрудники приезжают на корпоративном транспорте из Новгородского, Шимского и Солецкого округов. В планах — организовать аналогичные рейсы для жителей Великого Новгорода.

Александр Дронов также отметил социальную ответственность бизнеса: предприятие оказывает помощь семьям участников специальной военной операции.