Губернатор Беглов: три станции метро достроят в Петербурге до конца 2024 года
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что до конца 2024 года в городе планируют завершить строительство трех станций метрополитена. Об этом сообщил сайт «Государственные новости».
В настоящее время специалисты ведут работы на Лахтинско-Правобережной, Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линиях.
На последней был запущен в тестовом режиме двухпутный щит «Надежда». В будущем он начнет регулярную проходку от «Беговой» к строящейся «Планерной».
Балицкий заявил о доказательствах обстрелов Украиной Запорожской АЭС
Свыше 100 жителей Лобни проконсультировали в телемедицинском центре МОНИКИ
Действие параллельного импорта продлят на 2025 год
Южная Корея отправила в КНДР воздушные шары с K-pop и сериалами
Запад назвали основным поставщиком оружия террористам
Умер звезда британских сериалов Николас Болл
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте