Губернатор Беглов: три станции метро достроят в Петербурге до конца 2024 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что до конца 2024 года в городе планируют завершить строительство трех станций метрополитена. Об этом сообщил сайт «Государственные новости».

В настоящее время специалисты ведут работы на Лахтинско-Правобережной, Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линиях.

На последней был запущен в тестовом режиме двухпутный щит «Надежда». В будущем он начнет регулярную проходку от «Беговой» к строящейся «Планерной».

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