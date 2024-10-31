Губернатор Беглов анонсировал выделение более 100 млрд рублей на мегапроекты

Градоначальник назвал мегапроекты ключевым приоритетом развития Северной столицы.

«Они закладывают новые возможности для города — на многие годы вперед», — отметил Беглов.

По его словам, речь идет, например, о возведении Широтной магистрали скоростного движения, а также Высокоскоростной железнодорожной дороги. К строительству объектов будут привлечены как федеральные, так и частные инвесторы, добавило радио «Комсомольская правда».