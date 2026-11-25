Энергосистему Запорожской области пришлось восстанавливать с нуля после масштабных ударов ВСУ. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в эфире программы «Между тем», отметил сайт Zvezdanews .

По словам главы области, летом противник целенаправленно уничтожил 95% энергетических объектов, из-за чего наступил полный блэкаут. Чтобы наладить энергоснабжение, власти закупили тысячи генераторов.

Сейчас электричеством обеспечено больше половины региона. Все школы и больницы снабжены светом, функционирует канализация. Губернатор добавил, что из-за необходимости дополнительной подкачки вода доходит не на все верхние этажи высотных домов, поэтому доставлять ее пожилым гражданам помогают волонтеры