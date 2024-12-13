Губернатор Архангельской области Цыбульский: 5,6 тыс человек улучшили жилищные условия благодаря «Арктической ипотеке»
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале рассказал, что более 5,6 тысячи жителей региона улучшили жилищные условия благодаря действию «Арктической ипотеки». Об этом написал сайт kp.ru.
Он уточнил, что банки начали выдавать деньги северянам по данному виду ипотечного кредита, начиная с декабря 2023 года. Тенденция на получение ипотеки демонстрирует устойчивый спрос, добавил он.
«Особенной популярностью у жителей Поморья пользуются новостройки в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, в Онежском районе, Приморском и Пинежском округах», — сказал Цыбульский.
Ставка на уровне 2% годовых по «Арктической ипотеке» сохранится до 2030 года, напомнил глава региона.