Губернатор Архангельской области Цыбульский: 5,6 тыс человек улучшили жилищные условия благодаря «Арктической ипотеке»

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале рассказал, что более 5,6 тысячи жителей региона улучшили жилищные условия благодаря действию «Арктической ипотеки». Об этом написал сайт kp.ru .

Он уточнил, что банки начали выдавать деньги северянам по данному виду ипотечного кредита, начиная с декабря 2023 года. Тенденция на получение ипотеки демонстрирует устойчивый спрос, добавил он.

«Особенной популярностью у жителей Поморья пользуются новостройки в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, в Онежском районе, Приморском и Пинежском округах», — сказал Цыбульский.

Ставка на уровне 2% годовых по «Арктической ипотеке» сохранится до 2030 года, напомнил глава региона.