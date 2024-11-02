Губернатор Амурской области Орлов: гражданский космодром Восточный открыт для посещения туристов

Губернатор Амурской области Василий Орлов в разговоре с kp.ru напомнил о возможности посещения туристами гражданского космодрома Восточный.
По словам чиновника, с космодрома уже были запущены сотни аппаратов. Незадолго до Дня космонавтики стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара». Здесь начали реализовывать и лунную программу. Орлов уверен, что когда-нибудь с амурского космодрома российские корабли начнут летать на Марс и в дальний космос.
Орлов назвал самым удачным временем для посещения космодрома пусковой период. Туристы могут приехать за три-четыре дня до запуска ракеты и понаблюдать, как ее вывозят из монтажно-испытательного комплекса и устанавливают вертикально. Далее они своими глазами увидят пуск.
Правительство Москвы проведет онлайн-конкурс на заключение 2 офсетных контрактов
Еще 12 детских площадок модернизировали в Солнечногорске с начала года
Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД откроют до конца года
Желание стран стать покровителями украинцев в России призвали обсудить
Новый цех завода по переработке шин откроют в Дмитрове в 2025 году
Коммунальщики Можайска победили на областном конкурсе профмастерства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте