Губернатор Амурской области Орлов: гражданский космодром Восточный открыт для посещения туристов

По словам чиновника, с космодрома уже были запущены сотни аппаратов. Незадолго до Дня космонавтики стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара». Здесь начали реализовывать и лунную программу. Орлов уверен, что когда-нибудь с амурского космодрома российские корабли начнут летать на Марс и в дальний космос.

Орлов назвал самым удачным временем для посещения космодрома пусковой период. Туристы могут приехать за три-четыре дня до запуска ракеты и понаблюдать, как ее вывозят из монтажно-испытательного комплекса и устанавливают вертикально. Далее они своими глазами увидят пуск.