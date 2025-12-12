Грузовик насмерть сбил пешехода в Ломоносовском районе Ленобласти

Пожилой мужчина погиб под колесами большегруза в Ломоносовском районе Ленинградской области. Авария произошла на четвертом километре автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, в четверг, 11 декабря, в 06:20 водитель грузовика «Исузу Форвард» сбил 69-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Известно, что в 2025 году водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.