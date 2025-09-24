Группа военнослужащих подразделений «Днепр», «Запад» и «БАРС-16» приняла участие в проекте RT «ПоэZия русской зимы», выразив вслух стих Ольги Старушко под названием «Песни». Об этом сообщил RT .

Стихотворение отражает патриотический дух, присущий многим произведениям военной тематики.

Военные читают:

«Снова стон у нас песней зовут.

На разрыв — кто в тылу, кто в окопе — вся Россия исходит на звук

под ударом единой Европы».

В прошлый раз военный читали стихотворение Германа Титова «Это будет утро, конечно...», которое также вошло в сборник RT.