Группа военных подразделений «Днепр», «Запад» и «БАРС-16» приняла участие в проекте «ПоэZия русской зимы»
Группа военнослужащих подразделений «Днепр», «Запад» и «БАРС-16» приняла участие в проекте RT «ПоэZия русской зимы», выразив вслух стих Ольги Старушко под названием «Песни». Об этом сообщил RT.
Стихотворение отражает патриотический дух, присущий многим произведениям военной тематики.
Военные читают:
«Снова стон у нас песней зовут.
На разрыв — кто в тылу, кто в окопе — вся Россия исходит на звук
под ударом единой Европы».
В прошлый раз военный читали стихотворение Германа Титова «Это будет утро, конечно...», которое также вошло в сборник RT.
