Группа «Самолет» провела серию донорских акций в Москве и Подмосковье 3 июля

Федеральный девелопер «Самолет» провел серию донорских акций 3 июля в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Всего за этот день удалось собрать более 100 литров крови, которую направят в медучреждения.

«Мы высоко ценим готовность сотрудников стать донорами, ведь их бесценный вклад напрямую спасает жизни: всего одна донация объемом в 450 миллилитров способна помочь четырем взрослым или восьми детям», — сказала директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолет» Александра Горчакова.

Акция стартовала в группе «Самолет» в 2023 году, а с 2024 года ее проводят каждые два месяца. За все это время в ней участвовали более тысяч человек, а объем сданной ими донорской крови помог спасти не менее четырех тысяч человек.

Акции по сдаче донорской крови и костного мозга стали для компании важной частью корпоративной культуры.