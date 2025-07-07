Группа «Самолет» провела серию донорских акций в Москве и Подмосковье 3 июля

Федеральный девелопер «Самолет» провел серию донорских акций 3 июля в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Всего за этот день удалось собрать более 100 литров крови, которую направят в медучреждения.
В акции участвовали сотрудники компании и жители самого крупного ЖК в Подмосковье «Пригород лесное».
«Мы высоко ценим готовность сотрудников стать донорами, ведь их бесценный вклад напрямую спасает жизни: всего одна донация объемом в 450 миллилитров способна помочь четырем взрослым или восьми детям», — сказала директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолет» Александра Горчакова.
Акция стартовала в группе «Самолет» в 2023 году, а с 2024 года ее проводят каждые два месяца. За все это время в ней участвовали более тысяч человек, а объем сданной ими донорской крови помог спасти не менее четырех тысяч человек.
Акции по сдаче донорской крови и костного мозга стали для компании важной частью корпоративной культуры.
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