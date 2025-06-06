«Группа Плюс» переведет 80% сделок с недвижимостью в цифровой формат

«Группа Плюс» внедрила в сети офисов «Самолет Плюс» новый формат оформления сделок с жилой недвижимостью — цифровую сделку с сопровождением. Система позволяет всего за час в одном месте пройти покупателям и продавцам все этапы — от подписания документов и проведения расчетов до регистрации права собственности без необходимости обращаться в сторонние организации, сообщила пресс-служба группы.

Через год компания планирует перевести на такой формат 80% сделок в офисах сети. Речь идет о сделках на вторичном рынке. Если раньше покупателю после просмотра и выбора квартиры приходилось координировать визиты в агентство, банк и на регистрацию к нотариусу, то теперь все это можно сделать в офисе «Самолет Плюс».

Весь процесс занимает около часа вместо нескольких дней, как при стандартном оформлении сделки.

Регистрация права собственности проходит через Росреестр дистанционно, а деньги поступают продавцу лишь после завершения регистрации. Это обеспечивает дополнительную защиту сторон и исключает риск преждевременных расчетов.

В услугу также включили новый инструмент — титульное страхование, защищающее покупателя после регистрации от юридических рисков. Если в течение трех лет с момента сделки станет известно, что квартиру продали с нарушениями, то страховая компания компенсирует покупателю ущерб. Сумма выплаты — до 25 миллионов рублей.

Все этапы сделки фиксируются и сопровождаются через цифровую платформу «Топнлаб Плюс». Сотрудники компании контролируют корректность документов, отслеживают статус сделки и консультируют клиентов на каждом этапе.